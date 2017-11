Weekeinde met gouwe pinda's, Nora Fischer en 'Catch me if you can'

Het Winterswijks Muziektheater (WMT) heeft een primeur te pakken. Als eerste in Nederland brengt het gezelschap de Broadwaymusical Catch me if you can.



De musical van de makers van Hairspray is speciaal voor het WMT vertaald in het Nederlands. Het is een klassieke Broadwaymusical met veel showdans, glitter, glamour en jazzmuziek. Het script is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat ook werd verfilmd met Leonardo di Caprio en Tom Hanks in de hoofdrollen.



Catch me if you can is op 23, 24, 25 en 26 november te zien in Theater De Storm in Winterswijk.