15-jarige FIFA-speler van Vitesse beste van de wereld

Eerste Nederland­se Overwatch Lea­gue-spe­ler Brussen: ‘WK Overwatch heeft mij op de kaart gezet’

2 februari Op 8 februari begint de Overwatch League, de hoogste competitie van Overwatch. Thomas Brussen is de eerste Nederlander ooit die mee mag doen. Volgens Brussen is dat vooral te danken aan de zesde plek van het Nederlandse team vorig jaar op het WK: „Zonder onze prestatie daar had ik waarschijnlijk niet in de Overwatch League gespeeld.”