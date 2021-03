EA bevestigt illegale verkoop FIFA 21-kaartjes

Een compleet eDivisie-sei­zoen tijdens de coronacri­sis: ‘Uitdagend, maar succesvol’

29 januari Een volledig eDivisie-seizoen organiseren temidden van de coronacrisis was een hele uitdaging, maar het is gelukt. Arnoud Schonis, Projectmanager eSports bij de Eredivisie CV, blikt terug op een uniek seizoen én vooruit op de volgende editie. ,,We richten ons op offline finales, desnoods zonder publiek.”