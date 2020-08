Eindelijk! De releasedatum van de nieuwe Call of Duty is bekend

Het heeft ongewoon lang geduurd, maar Call of Duty -fans kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. De nieuwe game in de reeks populaire schietspellen komt 13 november uit.

Er gingen al lange tijd geruchten over de nieuwe Call of Duty-game, maar nu is aan alle onzekerheid dus een einde gemaakt. Ontwikkelaar Activision liet gisteravond weten dat Call of Duty: Black Ops Cold War op 13 november verschijnt. De game speelt zich af aan het begin van de jaren tachtig.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de nieuwe game een vervolg op Call of Duty: Black Ops 4, dat in augustus 2018 uitkwam. In het nieuwe deel zijn bekende figuren uit de geschiedenis te zien, zoals de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan.

Cross-play en cross-gen

De nieuwe game heeft zowel cross-play als cross-gen. Dat betekent dat je met verschillende platformen van dezelfde generatie (PlayStation 4 en Xbox One bijvoorbeeld) samen kunt spelen, maar ook met platformen van verschillende generaties (PlayStation 4 en Xbox Series X bijvoorbeeld). Daarnaast kun je al je progressie die je op de PlayStation 4 of Xbox One maakt meenemen naar respectievelijk de PlayStation 5 of Xbox Series X.

Vertraging

Het duurde door de coronacrisis ongewoon lang voordat de aankondiging van de nieuwe Call of Duty werd gedaan. Toch komt de game relatief snel uit; terwijl eerder nog de angst voor fikse vertraging heerste.

Bekijk al onze video’s over esports: