In deze elegante villa in Zwolle knalt één gerecht eruit: ‘Ik wil niet dat het opraakt’

Recensie Restaurant Maan in Nijkerk: gedurfde zet van een talentvol­le chef

Waar voorheen in de stal de koeien stonden te loeien, zit nu een knus restaurant met landelijke ambiance. Naast landwinkel Maaneschijn in buurtschap Appel bij Nijkerk vinden we chef en eigenaar Alexander van Maanen in restaurant Maan. Hoe logisch kan een naam zijn?