Een Blondie of een Prince? Baarlese vader en zoon brouwen biertjes waar muziek in zit

‘Vooraf je vliegtic­ket betalen is normaal. Maar als restaurant een aanbeta­ling vragen zou niet gastvrij zijn’

WILLEMSTAD/ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Iets wat in de Randstad al langer gewoon is, waait langzaam over naar West-Brabant. Steeds meer restaurants vragen deze Kerst om een aanbetaling tijdens het reserveren of denken erover om dit te gaan doen.

24 december