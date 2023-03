LOOF in Roosendaal is goede gastheer, ook voor niet-golfers

d’Ouwe Tramhalte is weer als nieuw, na de brand bijna een jaar geleden

DUIZEL - In maart vorig jaar ontstond vanuit de meterkast van d’Ouwe Tramhalte in Duizel een heftige brand. Bijna een jaar lang was het restaurant gesloten. Vrijdag openden Chef-kok Rob Wijnen en gastvrouw Ilse Graafmans hun zaak weer: ,,De sfeer is heel anders maar het concept is gebleven.”