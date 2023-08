Bij dit Sallandse eetcafé is iedereen keukenprins

Recensie Voor etiquette en ingewikkel­de amuses hoef je hier niet te zijn, voor liefdevol (en betaalbaar) eten wel

De oorspronkelijke opening van ‘Thuis bij de Jongens’ in Zutphen stond in mei 2022 gepland. Een auto-ongeluk gooit roet in het eten van Henk Fioole en Walid Beggani. Maar in oktober 2022 was het dan toch een feit: een tweede ‘thuis’, met de authentieke Libanese keuken als kloppend hart.