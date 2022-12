Deze gasterij in Garderen is een huiselijke en warme plek in deze koude dagen

GOUDEN POLLEPEL In kippendorp Barneveld gooit restaurant Het Schaap hoge ogen: ‘Niets anders dan puur, passie en eerlijk’

In het kippendorp Barneveld vind je een restaurant in een eeuwenoude koeienboerderij. De naam laat zich in één keer raden. Of misschien toch niet: Het Schaap. Tja, het is een knipoog naar de schapenmarkt van weleer. Kip, rund of lam? Vanavond niet.

19 december