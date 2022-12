Marleen Kuipers: ‘Voorkom een ‘blauwtje’ tijdens je kerstdiner’

met video In de rij voor een broodje Kimchi chicken: lunchroom Frank en Charlie in Enschede is niet te stoppen

In Twente houden we van grote porties en is koffie gewoon koffie. Geen fratsen. Leonie Hulselmans (34) en Nicky Lucius (39) negeerden de goedbedoelde tips en openden samen ontbijt- en lunchcafé Frank en Charlie in Enschede. Het resultaat: mensen staan in de rij voor een broodje Kimchi chicken. Wat is hun geheim?

10 november