Restaurants in Enschede met kerst afgeladen vol óf dicht door corona of inflatie: ‘Kosten wegen niet op tegen opbrengst’

Uit in de regio Het Smakenrad in Enschede is grootser dan ooit, maar zijn de smaken dat ook? ‘De keuze is niet reuze’

Een gondel omgetoverd tot een privérestaurant. In het Smakenrad is het mogelijk. Dineren, lunchen of borrelen op 70 meter hoogte. Het reuzenrad is grootser dan ooit. Maar zijn de smaken ook zo hemels? Onze foodrecensent Kim Jansen nam de proef op de som. „Het draait om de beleving.”

14 december