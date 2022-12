Gonda en Ewoud trouwden tussen de kebabbroodjes in Utrecht (en dát terwijl ze er niet per se weg van zijn)

VAN WIEG TOT GRAF Op de uitvaart van 'snackwagen­man’ Piet kwamen zoveel mensen, dat niet iedereen naar binnen kon

Op school wisten ze niet wat ze met hem aan moesten. Ga jij maar naar het circus, kreeg Piet Buis te horen na een beroepskeuzetest. Niet als directeur of leeuwentemmer maar als clown, bedoelden ze. Piet was nu eenmaal een geboren lolbroek. Hij stond niet voor niets in de door hem overgenomen slagerij Toon Hermanns bekend als de lachende slager.

4 oktober