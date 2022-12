Moderne Robin Hood geeft elke week gratis maaltijden weg (en met kerst is er natúúrlijk Viennetta)

Klingelingeling! Met het luiden van een vrolijke kerstbel wordt de brunch in Nieuwegein geopend. Een zaal in buurtcentrum Galecop is maandag omgetoverd tot een klein restaurantje met zes lange tafels. Alle stoelen zijn bezet.

Op een van de stoelen zit Ineke, die in Nieuwegein woont. ,,Omdat ik ontzettend last heb van mijn rug, doet het optillen van een pan al pijn”, vertelt ze. ,,Koken is dus lastig. Bij Robin Food krijg ik, ook als het geen kerst is, warme en lekkere maaltijden. En die zijn gezond, heel belangrijk.” Ze is zó enthousiast, dat ze anderen ook uitnodigt voor het bijzondere initiatief.

Je hoeft niets te bewijzen

Op die manier maakten ook moeder Marion en haar dochter Naomi kennis met Robin Food. ,,Het is ontzettend gezellig, als een soort huiskamer, maar dan groter”, vindt Marion. ,,We zitten meestal met dezelfde club”, wijst Marion naar haar tafelgenoten. ,,Fijn dat echt iedereen hier welkom is. Je hoeft niets te bewijzen, maar het gaat op basis van vertrouwen.”

Quote Wij stellen geen vragen of eisen. Als jij zegt dat je het nodig hebt, dan mag je mee-eten Frans Kamps, Oprichter Robin Food

En dat is precies het doel van oprichter Frans Kamps. ,,Echt iedereen mag mee-eten. Hier zitten mensen die te maken hebben met armoede, maar ook met eenzaamheid, verslaving of prostitutie”, vertelt hij. ,,De reden maakt niet uit! Wij stellen geen vragen of eisen. Als jij zegt dat je het nodig hebt, dan ben je welkom.”

‘Drukker door inflatie’

Zo’n zeven jaar geleden werd Robin Food opgericht uit frustratie. ,,Ik vond dat er niets werd gedaan voor mensen die weinig geld hebben”, zegt Kamps fel. Nu serveren hij en de vrijwilligers elke dinsdagavond een warme maaltijd in buurtplein Galecop. Daar komen wekelijks zo’n dertig mensen op af.

Deze Tweede Kerstdag zit de zaal nóg wat voller: ,,We serveren 42 mensen”, vertelt Kamps trots. Door mond-tot-mondreclame, het ophangen en uitdelen van flyers en berichtjes op verschillende social media, vinden steeds meer mensen de weg naar Robin Food. ,,We merken wel dat het drukker wordt door de inflatie en de hoge energieprijzen.” Sponsoring, donaties, maar ook bijdragen van voedselbank, bedrijven en kerken zorgen dat iedereen gratis kan blijven eten.

Sociaal etentje

Niet iedereen woont om de hoek. Zo schuift vandaag een vrouw uit Bilthoven voor de allereerste keer aan. ,,Ja, het was wel even spannend”, zegt ze met een voorzichtige glimlach. ,,Maar het is een gratis maaltijd en ik leer meteen allemaal mensen kennen.”

Quote De meeste van ons doen dit vooral vanwege de gezellig­heid, hoor bezoeker kerstontbijt

Een paar tafels verderop wordt hard gelachen door een groepje mannen. Een van hen stapt elke dinsdag op zijn fiets en rijdt vanuit Houten naar Nieuwegein voor een maaltijd. ,,Ja, alles zit erop en eraan hier”, knikt hij. Dan, met een vinger in de lucht en een lach van oor tot oor: ,,En het is ook nog gratis!” Zijn overbuurman grijnst. ,,De meeste van ons doen dit vooral vanwege de gezelligheid, hoor”, zegt hij.

Van ei tot ijs

De zaal vult zich met het geluid van bestek op borden en zacht geroezemoes. Naast verse broodjes, de traditionele kerststol, een ruime keus aan eieren - gekookt, gebakken, geroerd - en beleg, krijgt iedereen een kop soep aangeboden. Terwijl de meeste bezoekers hun maag rond eten, gaat ineens het licht van de tl-balken uit en springen de kerstlichtjes aan. ,,Aaah…!”, klinkt het uit 42 monden.

Ongeveer anderhalf uur nadat het late kerstontbijt begon, worden de bordjes opgehaald door vrijwilligers. Maar nog voor iemand kan opstaan om de jas aan te trekken, komt het toetje er al aan: ,,Viennetta ijstaart, mijn favoriet!”

