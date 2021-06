België laat zich niet verrassen door Finland en stelt groepswinst veilig

De Belgen waren na overwinningen op Rusland (3-0) en Denemarken (2-1) al zeker van een plek in de volgende ronde. Bondscoach Roberto Martinez voerde daarom in Sint-Petersburg tegen Finland maar liefst acht wijzigingen door in zijn ploeg, maar ook de ‘B-keus’ bleek sterk genoeg om de drie punten binnen te slepen.

België neemt het zondag in Sevilla op tegen de nummer 3 uit groep A, D, E of F. Voor Finland is het afwachten of drie punten en een doelsaldo van -2 genoeg toereikend is om als een van de vier beste nummers drie de achtste finales te bereiken.

Zoals verwacht begon België met Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel. De drie topspelers stonden niet eerder tijdens het toernooi in de basis, omdat ze herstellende waren van blessures.

De Bruyne, geblesseerd geraakt in de finale van de Champions League met Manchester City, maakte met een doelpunt en een assist eerder al indruk als invaller tegen Denemarken. Witsel viel in dat duel in. Voor de middenvelder betekende dat zijn eerste speelminuten sinds begin januari, toen hij in het duel met Borussia Dortmund tegen RB Leipzig een achillespees scheurde.

België kreeg tegen de Finnen kans op kans, maar verzuimde aanvankelijk te scoren. Dat was ten dele ook de verdienste van doelman Lukáš Hrádecký, die vele fraaie reddingen verrichtte. De formatie van trainer Markku Kanerva kwam aan de andere kant niet zo vaak in de buurt van het Belgische doel.

Thomas Vermaelen brak in de slotfase de ban, uitgerekend met een beetje hulp van Hrádecký. De oud-Ajacied zag zijn kopbal terugkomen van de lat, waarna de doelman de bal zelf alsnog het beslissende tikje gaf.

Tien minuten voor tijd haalde Lukaku zijn gram. De spits van Internazionale, die bij 0-0 een treffer na ingrijpen van de VAR afgekeurd had zien worden wegens buitenspel, schoot fraai raak vanuit de draai. Met drie goals is hij nu gedeeld topscorer op het EK.

