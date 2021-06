De Boer weg bij Oranje na mislukt EK: ‘Geen gezonde situatie voor mij’

De 51-jarige De Boer sprak eerder vandaag met de top van de KNVB, die bestaat uit de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma, waarna het besluit werd geformaliseerd. De Boer deelde mee niet door te willen gaan, wat in lijn is met het contract met de KNVB, waarbij een plek bij de laatste acht van het EK een vereiste was. Op 1 september zit er zodoende een nieuwe bondscoach op de bank als Oranje de kwalificatiestrijd voor datzelfde WK in Qatar hervat met een uitwedstrijd tegen Noorwegen.

,,Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach. De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk", zo zegt De Boer vanmiddag in een verklaring die door de KNVB werd gedeeld. ,,Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers. Complimenten ook aan de directie die hier op de campus voor een echt topsportklimaat hebben gezorgd.”

Directeur Hoogma: ,,Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale halen niet bewerkstelligd. Als die niet bereikt zou worden zouden we evalueren, wat eventueel een andere uitkomst zou hebben kunnen brengen. We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt. De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt. Er moet nu door mij, na goed intern overleg, een opvolger gevonden worden. Daarbij is haast geboden, want 1 september spelen we alweer de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in Oslo. We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden.”