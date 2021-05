Dit is de volledige Oranje-selectie voor het EK

Oran­je-fans gedwongen tot dramatisch besluit: ‘Het doet pijn, heel veel pijn’

22 april Wat doe je als voetbalsupporter met EK-kaartjes? Houd je ze, ook al kun je in juni misschien de grens niet over, of lever je ze in? Arold Arts, sinds 1988 basisspeler in het Oranje Legioen, nam vanmiddag een drastisch besluit. ,,Naar het buitenland gaan is voor mij een te groot risico.’’