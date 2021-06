EK-sterren steunen Eriksen met persoonlijke boodschap in video

Namens het Nederlands elftal kwam bondscoach Frank de Boer met een steunbetuiging aan de Deense voetballer, die vorige week tijdens de eerste EK-wedstrijd tegen Finland in Kopenhagen op het veld in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden.

“Wat heb je ons laten schrikken”, zegt De Boer, onder wie Eriksen doorbrak bij Ajax. “Gelukkig hebben we gehoord dat je aan de betere hand bent. Het enige wat telt, is dat je snel herstelt. We hopen je snel weer te zien op de velden of waar dan ook. Het ga je goed. En weet dat wij er altijd voor je zullen zijn.” Volgens UEFA-voorzitter Ceferin laat het incident zien “hoe fragiel ons leven is”. “De hele voetbalfamilie staat achter je. Blijf sterk!”