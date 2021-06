Eriksen laat vanuit ziekenhuis van zich horen: ‘Ik voel me goed’

,,Hallo allemaal‘’, schrijft Eriksen (29) bij een foto waarop hij in zijn ziekenhuisbed ligt en zijn duim omhoog steekt. ,,Heel erg bedankt voor jullie lieve en geweldige groeten en berichten van over de hele wereld. Het betekent veel voor mij en mijn familie. ️Ik ben in orde - gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed.‘’

De zaakwaarnemer van Eriksen, Martin Schoots, had zondag al laten weten dat de Deen positief gestemd was. Eriksen sprak ook al gesproken met zijn ploeggenoten van de Deense ploeg en zijn club Internazionale. Doelman Kasper Schmeichel en aanvoerder Simon Kjaer hebben hem in het ziekenhuis bezocht. ,,Het was een werkelijk genoegen hem te zien, alleen al om hem te zien lachen en huilen, om te merken dat hij nog leeft”, aldus Schmeichel. ,,We praatten over van alles en nog wat.”