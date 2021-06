LIVE | Onfortuinlijke eigen goal Demiral, Turken rijp voor de slacht

Italië en Turkije hebben vanavond het EK voetbal geopend. Een jaar na de beoogde start - vanwege corona werd het Europees kampioenschap uitgesteld - is Rome het decor. Arbiter in het Olympisch Stadion is Danny Makkelie. Volg het duel in ons liveblog!



• Italië - Turkije

• Stadio Olimpico

• Locatie: Rome (Ita)

• Arbiter: Danny Makkelie (Ned)

• Programma Groep A

• Test jouw kennis in onze EK-quiz.