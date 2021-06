LIVE | Spanje toch met goed gevoel kleedkamer in na gelijkmaker Sarabia

Regenboog­vlag wappert in aanloop naar achtste finale Oranje: ‘Statement tegen an­ti-homowet is belangrijk’

26 juni Het Nederlands elftal speelt zondagavond de achtste finale op het EK voetbal tegen Tsjechië in Boedapest, Hongarije. In de dagen voorafgaand aan dit duel gaat het veel over de Hongaarse anti-homowet. Als reactie daarop wappert de regenboogvlag op veel plaatsen in Europa, om een duidelijk statement te maken tégen de nieuwe wet.