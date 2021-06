Lukaku draagt goals op aan ploeggenoot Eriksen: ‘Zijn kinderen hebben hem nodig, wij als ploeg ook’

Geen moment was Christian Eriksen bij Romelu Lukaku uit zijn gedachten. Niet voor de wedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg (3-0), niet tijdens de wedstrijd en niet na de wedstrijd. Steeds weer moest de trefzekere aanvaller van België aan zijn zwaar getroffen ploeggenoot van Internazionale denken. Dat weerhield hem er niet van om twee keer te scoren tegen Rusland.

,,Het was heel moeilijk om ons op deze wedstrijd te concentreren”, bekende Lukaku na afloop. ,,Er waren veel tranen. We kennen hem heel goed, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Nacer Chadli en ik. Ik heb begrepen dat hij bij bewustzijn is en buiten levensgevaar. Ik hoop dat hij weer helemaal gezond wordt. Hij heeft twee jonge kinderen en die hebben hem nodig. Wij ook als groep bij Inter, maar laat hem eerst maar helemaal weer herstellen.”

Eriksen werd in Kopenhagen vlak voor de rust van het duel van Denemarken met Finland onwel. Minutenlang werd de Deen op het veld gereanimeerd en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij bij kennis en in staat om te praten, ook met zijn Deense ploeggenoten. Lukaku sprak hem moed in na zijn eerste treffer in Rusland. ,,Chris, Chris, ik houd van jou”, riep hij in een tv-camera.

Lukaku, die tot ‘man van de wedstrijd’ werd uitgeroepen, wilde ook nog wel iets over de geslaagde EK-ouverture van België kwijt. ,,Ik ben heel blij met de zege, het is een goede overwinning. In de tweede helft waren we nog een beetje slordig, daar moeten we nog aan werken. Het is leuk om het toernooi zo te beginnen. Op het EK is het belangrijk om te groeien.”

Volledig scherm Romelu Lukaku (l) loopt na zijn eerst goal naar de camera met een boodschap voor Christian Eriksen. © AFP

