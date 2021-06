Memphis reageert voor het eerst op Oranje-drama: ‘Heel moeilijk te accepteren’

Het Nederlands elftal verloor in de achtste finale met 2-0 van Tsjechië, tot grote teleurstelling van alles en iedereen. Na afloop verscheen Memphis niet voor de media, maar via Instagram heeft hij nog toch een reactie gegeven. ,,Het is moeilijk om deze teleurstelling onder woorden te brengen en om acceptatie te vinden", aldus de kersvers aanvaller van Barcelona.

,,Na twee toernooien te hebben gemist mochten we Oranje eindelijk weer vertegenwoordigen, maar we hebben ons doel niet bereikt", gaat hij verder. ,,Het spijt me voor alle fans dat we op deze manier uit het toernooi gekegeld zijn, ik begrijp de teleurstelling. Ik wil iedereen die ons in het stadion gesteund heeft, alle families die voor de tv zaten en mensen die op straat voor ons gejuicht hebben bedanken. Dat gaf ons een geweldig gevoel.”

Tot slot laat hij weten dat hij niet aan opgeven denkt. ,,Het is nooit de tijd om op te geven, ook al hebben we nu gefaald. Hier moeten we van leren en we moeten sterker terugkomen.”

Volledig scherm Memphis Depay. © ANP