Memphis, Wijnaldum en De Jong reageren op Oranje-drama: ‘Heel moeilijk te accepteren’

Het Nederlands elftal verloor in de achtste finale met 2-0 van Tsjechië, tot grote teleurstelling van alles en iedereen. Na afloop verscheen Memphis niet voor de media, maar via Instagram heeft hij nog toch een reactie gegeven. ,,Het is moeilijk om deze teleurstelling onder woorden te brengen en om acceptatie te vinden", aldus de kersvers aanvaller van Barcelona.

,,Na twee toernooien te hebben gemist mochten we Oranje eindelijk weer vertegenwoordigen, maar we hebben ons doel niet bereikt", gaat hij verder. ,,Het spijt me voor alle fans dat we op deze manier uit het toernooi gekegeld zijn, ik begrijp de teleurstelling. Ik wil iedereen die ons in het stadion gesteund heeft, alle families die voor de tv zaten en mensen die op straat voor ons gejuicht hebben bedanken. Dat gaf ons een geweldig gevoel.”

Tot slot laat hij weten dat hij niet aan opgeven denkt. ,,Het is nooit de tijd om op te geven, ook al hebben we nu gefaald. Hier moeten we van leren en we moeten sterker terugkomen.”

Daar sluit aanvoerder Georginio Wijnaldum zich bij aan. ,,Nadat we met het team wat tijd hebben genomen om te beginnen met het verwerken van deze enorme teleurstelling, wil ik de fans dolgraag bedanken voor hun fantastische steun. Bovendien wil ik Tsjechië feliciteren met het bereiken van de volgende ronde. Het spijt me dat we op deze manier zijn uitgeschakeld. Het wordt een lastige tijd om terug te komen waar we willen zijn, maar we moeten al onze energie steken in de kwalificatie voor het WK.’’

Ook Frenkie de Jong heeft van zich laten horen na het debacle in Boedapest. ,,Na een mooi begin van het toernooi eindigt het in een grote teleurstelling’’, begint hij op zijn Instagram-pagina. ,,Je land vertegenwoordigen op een eindtoernooi is iets waar ik altijd al van droomde. De teleurstelling is enorm en het gaat tijd kosten om dit te kunnen verwerken.’’

Toch blikt hij met een goed gevoel terug op zijn eerste deelname aan een eindtoernooi. ,,Desondanks heb ik enorm genoten van de tijd die we als groep bij elkaar zijn geweest, zowel binnen als buiten het veld. De support die je tijdens het toernooi voelt vanuit het hele land is uniek. We hadden dan ook niks liever gewild dan jullie en onszelf trots te maken’’, sluit hij af met een oranjegekleurd hartje.

Volledig scherm De Vrij, Wijnaldum en Memphis. © Pro Shots / Stanley Gontha