Niet alleen de bondscoach maar ook heel wat spelers niet onomstreden richting Qatar

Analyse KNVB moet af van middelmaat, anders dreigt heilloze WK-missie

16:33 Hoe nu verder? Het is de hamvraag die in de komende dagen op tafel ligt in Zeist, na de afgang van Oranje op het EK. Maar als de KNVB-top in dezelfde patronen blijft denken als negen maanden geleden, is er geen enkel uitzicht op verbetering. De lat moet veel hoger.