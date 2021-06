Noord-Macedonië buigt voor veel te sterk Oekraïne

Zonder veel moeite heeft Oekraïne zich in Boekarest gerevancheerd voor de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Oranje. De ploeg van bondscoach Andrei Sjevtsjenko was veel te sterk voor Noord-Macedonië (2-1) dat maandagavond de tegenstander van het Nederlands elftal is in de laatste groepswedstrijd.

Door Nik Kok



Oranje treft maandagavond dus een ploeg die al twee wedstrijden verloor op het EK en in de Johan Cruijff Arena gaat vechten voor de allerlaatste kans en om niet volledig puntenloos het eerste toernooi waar de Noord-Macedoniërs aan deelnemen, te verlaten.

Bij opponent Oekraïne waren andermaal Andrei Yarmolenko en Roman Yaremchuck de belangrijkste spelers. Beide aanvallers waren al trefzeker tijdens de nederlaag tegen Oranje van vorige week. Tegen Noord-Macedonië wiste ze ook al het net te vinden terwijl een gemiste strafschop van Ruslan Malinovskiy de ploeg niet fataal werd.

Volledig scherm Andriy Yarmolenko opent de score. © AFP

De twee tegenstanders van het Nederlands elftal in groep C troffen elkaar in Boekarest en Oekraïne nam vanaf het begin direct het heft in handen. Andrei Yarmolenko zag aanvankelijk veel doelpogingen gesmoord worden door Noord-Macedonische keeper Stole Dimitrievski maar kon toch nog binnen het halfuur scoren. Diezelfde Yarmolenko verzorgde ook nog de assist bij de tweede goal van Roman Yaremchuk.

Het bleek in Boekarest eens te meer dat Noord-Macedonië buiten een vrolijke toernooidebutant die ook maar pardoes verzeild is geraakt tussen de fine fleur van het Europese interlandvoetbal, toch vooral een van de zwakste landen van het EK is. Het lijkt erop dat bondscoach Frank de Boer zich maandag weinig zorgen hoeft te maken voor de Balkan-ploeg die in de eerste wedstrijd ook al verloor van Oostenrijk. Spits Goran Pandev boezemt voorin dan enige angst in, de 37-jarige routinier kan het ook niet alleen. Een fraai lobje van hem werd in de eerste helft terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Volledig scherm Ezgjan Alioski (L) wordt gefeliciteerd door Aleksandar Trajkovski. © AFP

Toch kwam Noord-Macedonië in de tweede helft nog op een goedkope manier terug in de wedstrijd toen het een strafschop mocht nemen van de Argentijnse scheidsrechter Rapallini (de eerste Zuid-Amerikaanse leidsman ooit op een EK). Ezgjan Alioski miste van elf meter maar was wel doeltreffend in de rebound. Het was juist Alioski die het in de eerste wedstrijd van het toernooi nog aan de stok kreeg met de Oostenrijkse spits Marko Arnautovic waardoor die geschorst is voor het duel met Oranje.

Invaller Viktor Tsygankov kon de wedstrijd een kwartier voor tijd beslissen maar faalde, net als Ruslan Malinovskyi die faalde vanaf de strafschopstip. Niettemin is zijn ploeg Oekraïne weer volledig in de race voor een plek in de achtste finales.

