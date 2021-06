Protest veldbestormer met regenboogvlag tijdens volkslied Hongarije

Een demonstrant met een regenboogvlag is tijdens het spelen van het volkslied van Hongarije over het veld gerend vooraf aan het EK-duel Duitsland - Hongarije. De beelden waren aanvankelijk niet te zien, maar werden al snel via social media verspreid.

De demonstrant stak het veld in München over en ging met de regenboogvlag boven zijn hoofd voor de spelers van Hongarije staan die net meezongen met hun eigen volkslied. Daar werd de man door beveiligers tegen de grond gewerkt en daarna van het veld geleid.

De Europese voetbalbond verbood eerder dat het stadion woensdag in de regenboogkleuren verlicht mag zijn tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. De UEFA wees een verzoek van het stadsbestuur af, omdat het in dit geval om een politieke boodschap gaat. Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Vooraf aan de wedstrijd in München waren er her en der in de Allianz Arena regenboogvlaggen te zien, maar die waren in de minderheid in vergelijking met de Duitse vlaggen. Buiten, voor het stadion had mensenrechtenorganisatie Amnesty International samen met de organisatie van de Christopher Straat Day Duitsland volgens eigen zeggen 10.000 regenboogvlaggetjes uitgedeeld. De Duitse voetbalbond had de actie ondersteund.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA zich ook over gebogen. De voetbalorganisatie had er geen bezwaar tegen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS