Slecht nieuws voor Luuk de Jong: knieblessure betekent einde EK

Dit is waarom Oranje vanavond in de Arena in het zwart aantreedt

21 juni Het Nederlands elftal treedt vanavond niet aan in de vertrouwde Oranjekleuren. Ondanks dat de ploeg speelt in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam mogen de spelers niet het thuistenue aantrekken. De formatie van Frank de Boer zal daarom in het zwart spelen.