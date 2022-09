Maak kans op kaarten voor Nederland - België

Het Nederlands Elftal neemt het zondag 25 september op tegen België. Jij kunt er bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is inloggen en je gegevens invullen. Je maakt dan kans op twee kaarten. De wedstrijd is om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Je kunt je tot en met woensdag 21 september inschrijven.