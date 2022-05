Test ons nieuwe spel: samen woorden zoeken!

natuur van nabij De Koningsdag van een natuurlief­heb­ber

Het is weer Koningsdag. De dag dat de straten oranje kleuren, we naar de vrijmarkt gaan, oranje tompouce eten en we tot diep in de nacht op de muziek meedeinen. Het is de dag van mensenmassa’s en gezelligheid. We zoeken elkaar op. Maar voor natuurliefhebbers ook een dag om eens lekker de natuur in te trekken op zoek naar de rust, ver van de stad.

