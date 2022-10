De huisarts dacht aan buikgriep: in het ziekenhuis had Evi (11) nog maar 1 procent overle­vings­kans

ZEVENAAR - Eigenlijk is het een wonder dat Evi (11) stralend aan tafel zit. Amper negen maanden geleden vocht de jonge Zevenaarse voor haar leven, nadat haar darm plotseling begon af te sterven. Later hoorden Chris en Cindy Trouerbach van artsen dat hun dochter een overlevingskans van 1 procent had.

