Bram (21) vindt ‘per ongeluk’ bijzonder fossiel: ‘Die wordt mogelijk naar mij vernoemd’

Diny (91) en Harm (94) vieren platina huwelijk: ‘Na 70 jaar is het nog steeds liefde op het eerste gezicht’

VELP - Het echtpaar Verhaaff–Muller uit Velp is 70 jaar getrouwd. Dit jaar is het stel het enige paar in de gemeente Rheden dat het platina huwelijksfeest viert. ,,Het was liefde op het eerste gezicht.”

27 november