Ella (53) is powervrouw met een levensmissie: ze beschermt vrouwen en meisjes in conflictgebieden

Kristel (28) vertrok uit Nederland en werkt nu vanaf het strand in Bali: ‘Elke dag voelt als een feestje’

Met je voeten in het zand e-mails checken en aan het einde van de werkdag een duik in zee nemen. Het klinkt als een droom, maar voor Kristel de Koning (28) uit Strijen is het werkelijkheid. Ze vertrok naar Bali om aan de Nederlandse ratrace te ontsnappen. Vanaf het Indonesische eiland runt ze nu een online-business.