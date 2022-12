Ga je het ijs op? Zo weet je welke schaatsen je nodig hebt

Wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel veilt regenboog­trui voor Pieters: ‘Ik leef erg met Amy mee’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel veilt een gesigneerde regenboogtrui voor Amy Pieters. De 22-jarige renner van Quick-Step - Alpha Vinyl veroverde in september bij de WK in Australië met een indrukwekkende solo het goud in de wegwedstrijd. Evenepoel hoopt nu een bijdrage te kunnen leveren aan de revalidatie van Pieters.

