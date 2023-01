Hendrik en Maryline kochten een camping: ‘Weten eigenlijk niks van een camping runnen’

2022 een jaar om snel te vergeten? Voor deze mensen was het juist een topjaar: ‘Hij is mijn ware liefde en ik die van hem’

Oudejaarsavond is bijna in zicht en 2023 staat voor de deur, maar hoe hebben mensen 2022 ervaren? Op een oproep aan lezers stroomden de reacties binnen. Deze mensen vertellen waarom dit hun topjaar was.

28 december