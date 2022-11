Megafan Christien is bijna helemaal blind: ‘Weet vaak als eerste dat er is gescoord’

Tijmen Berens uit Arnhem wint fotowed­strijd National Geographic met ‘sceptische kauw’

ARNHEM - ‘Botsing tussen mens en dier’, dat is de titel van de foto waarmee Arnhemmer Tijmen Berens overall winnaar is geworden van de National Geographic Fotowedstrijd 2022. Dat heeft het tijdschrift maandagmiddag bekend gemaakt.

15 november