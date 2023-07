Mensenmassa getuige van bijzondere bruiloft van Han (41) en Melissa (37): ‘Dit was echt overweldigend’

Stralend lopen Han van Wegen (41) en Melissa Mosk (37) uit Bant door een mensenmenigte. Hij in glimmend, blauw pak, zij in bruidsjurk met knalroze cowboylaarzen eronder. De twee trouwen op een wel heel bijzondere locatie: festival NOPPOP in Bant. Thema van dit jaar: Las Vegas. Tien minuten duurt de eredienst, maar daarin gebeurt veel. ,,Dit hadden we niet durven dromen.”