Weldoener verrast mensen bij voedselbank met briefjes van vijftig

Een weldoener heeft gistermiddag zo’n dertig mensen verrast die in de rij stonden voor de voedselbank in Hoorn. Hij overhandigde hen een envelop met daarin een briefje van vijftig euro. Wie de man is, is onbekend.

Han Neef van de voedselbank bevestigt de ‘hartverwarmende actie’ waarover het Noord-Holland Dagblad berichtte. ,,Ik was aan het werk op het kantoor, terwijl buiten zo'n 30 tot 35 mensen in de rij stonden om hun pakket op te halen. Er kwam een auto voorrijden. Ik besteedde daar geen aandacht aan, maar toen ik in de loods kwam, klampten mensen me aan: ‘Wat me nu is gebeurd, is ongelooflijk’.

Uit de auto was een man gestapt met een stapel envelopjes, die hij uitdeelde aan de wachtende mensen. In elke envelop zat een briefje van vijftig euro. ,,De mensen waren er helemaal ondersteboven van. Ze waren zó ontroerd, dat hij mij ook ontroerde”, vertelt Neef. ,,Helemaal nu met het Sinterklaasweekend, want we hebben veel gezinnen. Dit is zo fijn als je weinig te besteden hebt.”

Na de uitdeelactie werd de man aangeklampt en omhelsd. Hij stapte vervolgens de auto in en vertrok. ,,We hebben geen idee wie hij is. Hij was alleen, er zijn geen filmpjes of foto's gemaakt”, zegt Neef. ,,We weten alleen dat het iemand is met een groot hart.”