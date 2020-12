24 uur in het vliegtuig naar Melbourne voor niets

Door Arjan Schouten



De monteur van Ferrari knikt alleen even naar me, als hij naast me komt zitten voor de vlucht van Abu Dhabi naar Melbourne. Met een verontschuldigende blik wijst de Italiaan naar zijn mondkapje. Australië is nog ver weg en nu al besef ik dat dit een gekke trip wordt. Het is begin maart, angst regeert de wereld. In Melbourne hebben dan al 8000 mensen een petitie getekend om de Grand Prix uit de stad weg te houden, maar de Formule 1 wil van geen wijken weten.