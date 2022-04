Aanpassingen doen hun werk voor Max Verstappen: ‘Zijn vandaag in de goede richting gegaan’

Max Verstappen klonk in zijn analyse na afloop minder ontevreden dan even daarvoor in zijn auto. Hij eindigde de trainingsdag in Melbourne achtereenvolgens op P4 en P2, en zag de Red Bull naar het einde toe steeds wat beter worden.

,,In de eerste vrije training en het begin van de tweede was de balans nog niet goed", aldus Verstappen op zijn eigen website. Het waren de problemen waar hij ook over de boordradio al aan refereerde onderweg. ,,We hebben de auto iets veranderd voor de laatste run en dat voelde een stuk beter aan. We verliezen iets op Ferrari, maar we proberen het gat wat kleiner te maken. Ze zijn weer snel.” Charles Leclerc klokte de snelste tijd van de dag, een 1.18,978. Dat was dik twee tienden rapper dan de regerend wereldkampioen.

,,In de lange run lijkt alles stabiel en goed, daar ben ik blij mee. We hebben echt wat vooruitgang geboekt vandaag", vervolgt Verstappen, die met name in de bochtige laatste sector tijd leek te verliezen ten opzichte van de Ferrari. ,,Dat was ook nodig want in het begin was het een beetje tricky. We zijn in de goede richting gegaan en ik hoop dat we nog wat kleine aanpassingen kunnen doen voor morgen.”

Een missertje van Verstappen in VT2

De verwachtingen voor de rest van het raceweekend in Melbourne? ,,Je weet niet hoe het er morgen uit gaat zien maar Ferrari lijkt weer snel. We hebben nog wat werk te doen maar we zitten er min of meer bij.”