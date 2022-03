‘Aanval’ op Saoedisch oliedepot zorgt voor rookpluimen nabij F1-circuit, GP gaat door zoals gepland

Max Verstappen kijkt na 'zwaar weekend' uit naar Saoedi-Ara­bië: 'Dit circuit is nog steeds erg nieuw voor ons’

Na een mislukt optreden in de eerste race kijkt wereldkampioen Max Verstappen uit naar de tweede grand prix van dit seizoen, komend weekeinde in Saoedi-Arabië. ,,Het afgelopen weekeinde was zwaar voor ons allemaal”, vertelde de Red Bull-rijder op de website van zijn team. ,,We winnen samen en we verliezen samen. We zullen sterker terugkeren.”

