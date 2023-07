Aftellen voor Max Verstappen: dit is wanneer hij zijn derde wereldtitel veilig kan stellen

In een seizoen waarin hij bijna alles wint wat er te winnen valt, is er geen twijfel mogelijk: Max Verstappen is op weg naar zijn derde wereldtitel. Maar wanneer kan de champagne definitief ontkurkt worden? Nee, helaas voor de Nederlandse racefans gebeurt dat nog niet op het circuit van Zandvoort ( al kan hij daar wel het record van negen zeges op rij van Sebastian Vettel evenaren ). Maar heel veel langer hoeft het wachten mogelijk ook niet te duren.

Geen herhaling dus van de zinderende ontknoping van 2021, toen Verstappen in Abu Dhabi in de allerlaatste race van het seizoen in extremis Lewis Hamilton passeerde en zijn eerste wereldtitel pakte. Vorig jaar viel de beslissing in Japan na de achttiende van 22 races. En na heel veel verwarring over de puntentelling.

Gezien de straatlengte voorsprong die Verstappen heeft opgebouwd in de WK-stand, is de kans levensgroot dat de beslissing dit seizoen nóg eerder gaat vallen. De Red Bull-coureur heeft na twaalf races zijn naaste belager, teamgenoot Sergio Pérez, al op 125 punten gezet. En dat terwijl er dit seizoen in totaal nog 284 punten te verdienen zijn.

Na de zomerstop staan er nog tien grands prix op het programma. In zeven daarvan zijn maximaal 26 punten te verdienen (25 voor een overwinning + 1 extra punt voor snelste raceronde). In Qatar, de Verenigde Staten en São Paulo is er ook een sprintrace, waarvan de winnaar acht punten mag bijschrijven.

Bekijk de resterende races en het aantal punten dat voor aanvang van elke grand prix nog te verdienen is.

Japan, Verenigde Staten of Qatar?

Blijft het gat net zo groot als het nu is (125 punten), dan is de derde wereldtitel van Verstappen op 22 oktober bij de Grand Prix van de Verenigde Staten een feit. Gezien de blakende vorm waarin de Nederlander verkeert, is de kans echter groot dat hij de kloof de komende tijd alleen maar uit zal diepen. Zo liep hij alleen al in de laatste vier races maar liefst 44 punten verder uit op Pérez.

Stel dat Verstappen de komende drie races - in Nederland, Italië en Singapore - winnend afsluit én de snelste raceronde pakt, dan brengt hij zijn totaal op 392 punten. Blijft Pérez telkens met lege handen achter, dan is het verschil daarna 203 punten in het voordeel van de titelverdediger. Nog net niet genoeg voor de wereldtitel, want na de Grand Prix van Singapore zijn er nog 206 punten te verdienen.

In het meest gunstige scenario zou Verstappen een week later wél toe kunnen slaan. Dan zou hij net als vorig jaar wereldkampioen worden in Japan (al is dat dit seizoen niet de achttiende maar de zestiende race op de kalender). Blijft Pérez echter gewoon zijn puntjes scoren, dan is een wereldtitel in Qatar - waar naast de hoofdrace ook een sprintrace op het programma staat - een realistischer scenario. Na dat weekend zou hij dan een voorsprong van tenminste 146 punten moeten hebben. En als de definitieve beslissing ‘pas’ een weekje later valt in Texas, dan zal Verstappen er vast ook niet om malen.

Maar wat als Pérez het vanaf nu op zijn heupen krijgt en alle races wint én de snelste raceronde neerzet? Als Verstappen de oppermachtige Red Bull dan naar een degelijke tweede plaats stuurt, mag hij op 29 oktober in Mexico zijn feestje vieren. Dat de beslissing pas in Brazilië, Las Vegas of Abu Dhabi valt, is gezien de absolute overmacht van Verstappen dit seizoen een scenario waar vrijwel niemand rekening mee houdt.

Bekijk de huidige WK-stand.

