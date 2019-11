Albon ook volgend seizoen teamgenoot Verstappen

Alexander Albon rijdt ook in 2020 voor Red Bull. De Britse Thai nam na de zomerstop het stoeltje over van Pierre Gasly, die zwaar teleurstelde bij de renstal.

Voor het zitje naast Max Verstappen waren lange tijd drie gegadigden. Naast Albon zou Gasly terug kunnen keren, maar ook Daniil Kvyat (Toro Rosse) werd in overweging genomen.



Gasly leek zijn vertrouwen bij het zusterteam Toro Rosso weer te hebben hervonden, maar Albon bewees dat hij beter bestand was tegen de druk van Red Bull. De Formule 1-debutant eindigde elke race in de top zes.

,,Alex heeft extreem goed gepresteerd sinds hij zijn debuut maakte bij Red Bull tijdens de Grand Prix van België”, legt teambaas Christian Horner de keuze uit. ,,Zijn resultaten, zeven keer in de top zes, spreken voor zich. Zijn reputatie als felle coureur blijft groeien. Hij heeft nog genoeg potentie en we kijken er naar uit om in 2020 Alex ook naast Max te zien.”

Uiteraard is de 23-jarige Albon verheugd met zijn aanblijven. ,,Ik ben erg blij dat ik langer met Max mag rijden en ik weet hoeveel geluk ik heb. Ik ben het team extreem dankbaar.”

Albon maakte dit jaar bij Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1in de Grand Prix van Australië. De jongeling kwam over uit de Formule 2, waar hij vorig jaar als derde eindigde, achter George Russell en Lando Norris. Opvallend is dat Red Bull hem eerder nog uit de jeugdopleiding zette, maar dat hij dit jaar weer in genade werd aangenomen voor het stoeltje bij Toro Rosso. Die kans heeft de Britse Thai met beide handen gegrepen.

