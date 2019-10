Alleen Mercedessen sneller dan Verstappen in tweede en laatste training

Mercedes snel in vrije training, Verstappen vijfde

7:20 Max Verstappen is het raceweekeinde in Japan begonnen met een vijfde plek in de eerste vrije training. Hij kwam met 1.30,046 een ruime 1,3 seconde tekort op Valtteri Bottas, de snelste man van de vrijdagochtend. Achter de Fin klokte zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton de tweede tijd, gevolgd door Sebastian Vettel en Charles Leclerc in hun Ferrari’s, die om en nabij de seconde toe moesten geven. Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde de zesde tijd.