Alleen Verstappen en Stroll waren jonger dan Norris bij eerste podiumplaats: ‘Ik ben superblij’

Lando Norris was vandaag de grote verrassing tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De twintigjarige coureur van McLaren-Renault eindigde als derde achter Valtteri Bottas en Charles Leclerc. De Engelsman werd daarmee de twee na jongste coureur ooit met een podiumplek in de Formule 1.

,,Ik ben superblij”, riep een uitzinnige Norris. ,,Welk scenario er ook aan vooraf is gegaan. Ik ben er heel blij mee, maar wat er allemaal bijhoort aan records zijn een bonus. Daar ben je niet op uit, dat komt er echt bij. Een extraatje. Leuk om te weten dat er wat meer achter zit. Maar uiteindelijk ben je daarvoor niet in de Formule 1, je bent hier om te winnen. Het is een leuk record, ben er trots op, maar met op dit podium staan ben ik blijer mee dan het record.”

Toch was er een kleine tegenvaller voor Norris. ,,Het is mijn eerste keer op het podium. Wat dat normaal zo speciaal maakt zijn al die fans om je heen. Dus dit voelt een beetje raar, dat ik dit niet kan delen. Ik geniet er nog steeds enorm van, maar had dit graag willen delen. Beter racen zo, dan zonder.”

Norris begon de race uiteindelijk op de derde plek, nadat Lewis Hamilton drie plekken gridstraf aan zijn broek kreeg. ,,Ik was heel nerveus, zo ver vooraan starten. Daar ga ik niet over liegen. Ik wilde mijn start niet verknallen, maar dat liep gelukkig goed. Vanaf de start wist ik ook wel waar ik me op moest richten, wie er te snel waren en wie niet. En we hebben er toch een paar achter ons gelaten, waar ik heel gelukkig mee ben.”

De jongste coureur met een podiumplaats in de Formule 1 blijft uiteraard Max Verstappen, de goede vriend van Norris. Verstappen was 18 jaar en 228 dagen oud toen hij in 2016 in Barcelona de Grand Prix van Spanje won.

Lance Stroll was 18 jaar en 240 dagen oud toen hij in 2017 als derde eindigde bij de GP van Azerbeidzjan. Lando Norris is geen tiener meer, maar met zijn 20 jaar en 235 dagen komt hij op de derde plaats in dit klassement.

Norris bezorgde McLaren vandaag in Spielberg bovendien haar tweede podiumplaats in de afgelopen zes jaar, na Carlos Sainz in Brazilië vorig jaar.

Volledig scherm Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk. © AFP