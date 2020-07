Door Arjan Schouten



Het seizoen is nog jong, maar Red Bull Racing weet waar het staat na de dubbel op het eigen thuiscircuit in Spielberg. Gejaagd moet er weer worden op het sterke Mercedes. ,,Het is duidelijk dat ze op ons voor liggen en dat het lastig genoeg wordt om dat gat te dichten’’, zegt Max Verstappen. ,,Ik zou er graag wat dichter op zitten, maar het is natuurlijk niet dat we dit expres zo doen. Het is wat het is, we moeten dat gat gewoon dichten nu.’’

Deze situatie is natuurlijk niet nieuw voor de Limburger. Vaker moest Red Bull in het seizoen groeien en een gat overbruggen naar Mercedes, iets waar ze de laatste jaren steeds vrij sterk in waren. Bijkomend probleem is nu echter wel dat de kalender heel strak is, zonder veel rustmomenten. ,,Maar we moeten maar eens zien wat we er allemaal aan kunnen doen, nu. Want er is altijd ruimte voor verbetering.’’

De Hungaroring - waar hij vorig jaar nog op pole position stond - nu een grote kans voor Red Bull noemen? Verstappen waagt zich er even niet aan. ,,Ik kan nu wel een heel mooi verhaal ophangen dat ik er vorig jaar al op pole stond en dat we een goede kans hebben voor de zege, maar laten we het maar gewoon even afwachten’’, stelt hij voor. ,,Elk weekend wacht weer een kans, maar we moeten wel realistisch blijven. Als je zo dominant bent als Mercedes dan ben je sterk op elk circuit’’, verwacht Verstappen.

Dus ook in Boedapest, waar de vele langzamere bochten in het voordeel van de RB16 kunnen spelen. ,,Daar zijn we sterk in, dus dat is heel positief. Maar Mercedes heeft weer wat weten te winnen in de snelle bochten en op de rechte stukken. Dus op pure snelheid wordt het heel erg moeilijk ze te verslaan. Maar misschien gaat het weer de boel nog wel een beetje in de war gooien.’’

