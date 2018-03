'Als kijker had ik de tv uitgezet'

Door Arjan Schouten



Klem bij de Ferrari’s, waardoor Kevin Magnussen langs hem heen schoot. Schade aan de vloer van de auto in rondje zes, waarmee de auto heel moeilijk te besturen werd, met een spin als gevolg. En daarna een race, klem achter de McLaren van Fernando Alonso. Allemaal niet optimaal, maar volgens Max Verstappen niet eens allesbepalend voor zijn toch wat povere start van het seizoen in de Australië. Daarbij speelde zijn kleine foutje in de kwalificatie, waardoor hij achter de beide Ferrari’s kwam, nog een grotere rol.



,,Het wordt een beetje zoals Monaco hier’’, mopperde de Limburger, twee uur na de race, waarin hij net als de rest van de veld nog maar eens leerde dat inhalen net als vorig jaar nog steeds vrijwel onmogelijk is in Albert Park. Ook met een extra DRS-zone ,,Kwalificatie is hier alles. En daarna moet je ‘m eigenlijk alleen maar uitrijden. Als je in die kwalificatie ergens wat laat liggen, ga je het hier nooit meer inhalen. Dat maakt de kwalificatie belangrijker dan de race, ja. Net als in Monaco het geval is."