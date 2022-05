Als Max Verstappen finisht dan wint hij: Ferrari moet in Barcelona reageren

Met video's Max Verstappen doet het ook in Miami: wereldkam­pi­oen loopt met zege verder in op Charles Leclerc

Hij had genoeg aan te merken op zijn team en het circuit in Miami, maar stelde na een rommelige aanloop zelf orde op zaken in de race. Max Verstappen knokte zich langs beide Ferrari’s, om zich tot eerste winnaar te kronen in Florida.

7:57