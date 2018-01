Amerikaanse racelegende Dan Gurney overleden

De Amerikaanse racelegende Dan Gurney (86) is zondag in Californië overleden. Hij was de eerste Amerikaan die zowel een Formule 1-wedstrijd won als Le Mans en een NASCAR-race. Gurney is overleden aan de complicaties van een longontsteking.

Zijn vrouw Evi bevestigde de dood in een verklaring die werd verspreid door All American Racers. ,,Met een glimlach op zijn knappe gezicht reed Dan vandaag vlak voor de middag het onbekende in", aldus zijn vrouw.

Gurney begon in 1955 met racen en won in bijna elke raceklasse die hij probeerde. Hij reed voor Ferrari, BRM, Porsche en Brabham in de Formule 1, en vormde toen zijn eigen team. Hij won de Belgische Grand Prix in 1967 in zijn eigen auto, de eerste en enige keer dat een Amerikaan een F1-race won in een auto van zijn eigen ontwerp.

In datzelfde jaar wist hij met een Ford GT40 Le Mans op zijn naam te schrijven. Gurney was ook de eerste coureur die champagne spoot na een zege, waarmee hij een lange traditie in gang zette. In 1970 stopte hij met racen. Hij had toen 51 overwinningen behaald.

