Assen: Zandvoort heeft geen deal met Formule 1

Het Formula One Management (FOM) heeft Zandvoort geen concreet voorstel gedaan om in 2020 een wedstrijd in de Formule 1 te houden. Dat beweert Jos Vaessen, voorzitter van de stichting die de race naar Assen wil halen.

,,Alles is nog open”, vertelt Jos Vaessen. ,,Ze hebben contact met hen en contact met ons. Er is absoluut nog geen toezegging gedaan. Ook wij zijn een serieuze kandidaat. Ze houden ons op de hoogte als ze meer weten of iets besluiten.”

Vaessen zocht vandaag contact met de FOM na een groot openingsartikel in De Telegraaf, waarin Prins Bernhard van Oranje vertelde een aanbod te hebben gekregen om al in 2020 een race te organiseren. ,,Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix”, stelde Bernhard die eigenaar van het circuit van Zandvoort is. ,,Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is.’'