Aston Martin vrijgesproken van ‘klonen’ Red Bull, team Max Verstappen start intern onderzoek

Aston Martin ontkent illegaal bezit van autogegevens Red Bull



Aston Martin wijst de beschuldigingen van de hand dat het illegaal data van Red Bull heeft gebruikt voor het ontwikkelen van hun auto. ,,Ik weet niet precies wat de beschuldigingen zijn, maar ze zijn hoe dan ook vals”, zei technisch directeur Andrew Green in Barcelona.



,,De FIA is bij ons gekomen, heeft de auto onderzocht en van ons alle gegevens gekregen. De conclusie was dat onze auto compleet onafhankelijk is ontwikkeld. We hebben van geen enkel team wat voor data dan ook gekregen”, zei Green.



Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull bevestigde dat het team momenteel intern onderzoek doet. ,,We willen er zeker van zijn dat er geen gegevens die tot ons intellectuele eigendom behoren zijn gelekt. Dat is ons grootste bezit en moet veilig zijn. Als wij een lek ontdekken, zullen we de FIA zeker vragen actie te ondernemen”, aldus Waché.



Wat Aston Martin betreft is de zaak afgedaan. ,,De FIA heeft duidelijk gemaakt dat wij niets verkeerd hebben gedaan, dus is het vrij teleurstellend dat Red Bull alsnog beweringen doet die niet kloppen”, zei Green. ,,Wij hebben onze auto midden vorig jaar al bedacht en de ontwikkeling was grotendeels afgerond voordat er werknemers van Red Bull bij ons kwamen. Mocht de FIA aanleiding zien toch nader onderzoek te doen, dan zijn ze meer dan welkom. Wij hebben niets te verbergen.’’